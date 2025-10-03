Giovani futuro 2.0. Dall’orientamento alla formazione: un piano per il domani

Non c’è futuro se non ci si prende cura dei giovani di un territorio, non esistono prospettive né possibilità se non si cammina accanto a chi di quel futuro deve essere protagonista. Prende le mosse da qui il progetto Giovane futuro 2.0 della Provincia di Fermo, finanziato dall’Upi nazionale proprio per la qualità della proposta studiata per chi ha dai 14 ai 35 anni, per chi deve formarsi, orientarsi, per chi comincia a costruire il domani. Soddisfatto il presidente della Provincia Michele Ortenzi, il territorio fermano si assicura da tempo il finanziamento per il progetto grazie all’impegno degli uffici con la dirigente Clarissa Claretti e Laura Lupi: "Sono anni che riusciamo ad ottenere il finanziamento Upi, la forza di questa progettazione è anche nella rete che riesce a costruire con le scuole, i comuni, gli ambiti sociali, Confindustria, Cna, tutti i soggetti istituzionali che hanno a cuore il futuro dei nostri ragazzi. L’idea è quella di rafforzare le possibilità educative, partendo da una iniziativa sulla legalità, che si è già tenuta a maggio a Isola del Piano, nel ricordo di Giovanni Falcone. Avremo poi tanti momenti, centrati sulla diffusione delle discipline Stem, con la volontà anche di intercettare tutti quei giovani che sono fuori da ogni percorso formativo o lavorativo". A tenere le fila degli eventi il giornalista Raffaele Vitali, tra i comuni coinvolti Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Valeria Ciattaglia dell’Upi ricorda l’impegno costante della Provincia di Fermo che da anni presenta un progetto per le politiche giovanili e ottiene sempre il supporto dell’Unione province italiane. Il primo appuntamento è in programma al teatro delle Api, a Porto Sant’Elpidio, con il fisico Vincenzo Vagnoni che sa conducendo un importante esperimento internazionale al Cern di Ginevra. Incontrerà le scuole del territorio, dialogando con loro sul ruolo della scienza per la costruzione di un futuro di pace.

Nel programma anche il Pmi day, le giornate di incontro tra gli studenti e le imprese del territorio col supporto di Confindustria, mentre il 28 novembre è in programma il Career Day con la Cna al Fermo forum, come spiega il direttore Andrea Caranfa: "L’anno scorso abbiamo intercettato 500 ragazzi, contiamo di replicare quel risultato straordinario, con tre percorsi, uno guidato da un coach che farà formazione ai ragazzi, il secondo sarà dedicato agli imprenditori innovativi. Il terzo è ristretto a una ventina di aziende alle quali i ragazzi potranno presentare il loro curriculum e provare a farsi conoscere, per una possibilità che sia reale e davvero conduca verso una carriera vera". Un percorso è studiato con l’università Politecnica delle Marche che condurrà ad ancona, gratuitamente, gli studenti che vorranno partecipare ad una giornata dedicata alla ricerca e alle donne che hanno fatto strada in ambito Stem. In prima linea nel progetto anche le scuole, hanno aderito il Polo Urbani di Porto Sant’Elpidio, dove si condurranno laboratori innovativi grazie a strumenti all’avanguardia, con la collaborazione di importanti realtà del territorio come il Tennacola, e l’onnicomprensivo di Amandola. All’Ipsia di Fermo coinvolte le sezioni di estetica e benessere, come spiega la dirigente Annamaria Bernardini: "Portiamo avanti sperimentazioni in ambito chimico e cosmetologico, grazie al nuovissimo laboratorio che la Provincia ha allestito nella nostra ala rinnovata". La carrellata di eventi si concluderà a gennaio al teatro dell’Aquila, con un momento importante e ospiti di caratura nazionale, per accompagnare davvero i più giovani nel cuore del futuro. Angelica Malvatani