Giovani in cammino per la settimana santa

Si conferma una iniziativa di particolare fascino e suggestione il Cammino Penitenziale che a Sant’Elpidio a Mare si tiene da diversi anni, ormai, nella mattina del Venerdì Santo e chiama a raccolta giovani di tutta la città, provenienti dalle parrocchie cittadine. Anche quest’anno, un bel gruppo di ragazzi si sono ritrovati nella Perinsigne Collegiata da dove è partita una processione che ha percorso il Borso Baccio, il Viale Roma prima di addentrarsi tra le bancarelle del mercato settimanale dove ci sono state delle soste di preghiera e riflessione, e da lì proseguire lungo via Roma, fare una breve sosta nella cosiddetta chiesa dell’ospedale prima di riprendere la strada imboccando via Maria Gioia in direzione Casette d’Ete. Altre soste nei giardini della frazione e poi l’arrivo in chiesa. Un Cammino Penitenziale voluto dal parroco don Enzo, che ha visto da subito il coinvolgimento attivo degli altri parroci della città oltre che degli stessi ragazzi provenienti da tutto il territorio cittadino. Una iniziativa che, negli anni è diventata un evento atteso nel periodo pasquale, e molto partecipato anche perché durante il Cammino, oltre ai momenti di preghiera, vengono condivisi messaggi di fratellanza, solidarietà, profonde testimonianze di vita a cui si unisce il semplice piacere dello stare insieme.