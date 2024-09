‘Giovani nella Musica’. Premio a Riccardo Ricci

L’Accademia Organistica Elpidiense ha assegnato il Premio ‘Giovani nella Musica’, destinato a talenti del Fermano che si stanno affermando nel mondo musicale, al giovane organista fermano, Riccardo Ricci (35 anni). Il premio gli è stato consegnato dal presidente dell’Accademia, Giovanni Martinelli, dalla Commissaria del Comune, Alessandra de Notaristefani, dall’Ispettore per gli organi storici delle Marche, Paolo Peretti. Dopo aver studiato pianoforte violino, Ricci si è dedicato alla pratica organistica con Alessandro Buffone e con Roberto Marini. Si è trasferito a Monaco di Baviera conseguendo il bachelor e il master, seguendo il corso di laurea in musica sacra. Nel 2021 ha vinto il Premio al ‘Gasteigwettbewerb’. Ha lavorato come organista nella chiesa di St. Peter. Oggi è organista titolare e assistente della musica sacra alla Theatinerkirche. Da ottobre frequenterà un master a Norimberga e un corso di laurea al Conservatorio.