Giovani pusher sorpresi sullo scooter

Erano stati sopresi

dai carabinieri mentre in sella ad uno scooter trasportavano un quantitativo di droga pronto per essere immesso sul mercato. Nei guai erano finiti un 23enne e un 20 di Montegranaro che erano stati fermati, identificati e denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due sono finiti alla sbarra e sono stati condannati a due anni e due mesi il primo, a un anno e otto mesi il secondo. Il blitz era scattato nel novembre del 2019 a Montegranaro, quando i militari dell’Arma, durante un pattugliamento stradale, avevano proceduto al controllo di uno scooter con in sella due ragazzi che, appena fermati, avevano provato a disfarsi di alcuni involucri subito però recuperati dai carabinieri. I militari dell’Arma avevano scoperto così ch

e si trattava di 30 bustine con dentro dell’hashish,

pronte per la vendita al dettaglio, per un totale di circa 25 grammi di sostanza stupefacente. Tra queste confezioni ce n’era anche una di cocaina per un totale di tre grammi. A quel punto i carabinieri avevano fatto scattare la perquisizione domiciliare a casa dei due ragazzi. In una delle abitazioni era stato rinvenuto un bilancino di precisione, a conferma dell’attività di spaccio portata avanti da entrambi. Per i due giovani era così scattata la denuncia in stato di libertà. Ovviamente la droga e il bilancino erano stati sequestrati.