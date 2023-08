Giovanni Galeota a Porto Sant'Elpidio alla Camera dei Deputati: Riforma Giustizia

Ridda di incarichi per l’avvocato e docente universitario Giovanni Galeota. E’ di pochi giorni fa la sua nomina alla presidenza delle Farmacie Comunali (oggi la prima seduta operativa del Consiglio d’amministrazione della società, rinnovato in seguito all’elezione del sindaco Massimiliano Ciarpella) ma nel frattempo è anche entrato a far parte, unico rappresentante delle Marche, della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Un incarico di prestigio per il quale ha ricevuto la nomination dall’Associazione Parlamentari. Galeota figura tra i dieci membri (scelti a livello nazionale tra cassazionisti, docenti ed esperti) che ne fanno parte e che stanno già lavorando sulle tematiche che sono al centro di accese discussioni e confronti, a partire dalla separazione delle carriere dei magistrati e dalla modifica costituzionale dedicata alla responsabilità civile del magistrato, di cui molti chiedono la riforma affinché questo possa operare in maniera ritenuta più attenta. L’incarico di Galeota nella Commissione Giustizia ha una funzione ovviamente consultiva. La riforma del ruolo del magistrato non è l’unico tema caldo: benché se ne parli di meno, si sta lavorando anche su una minore incidenza del processo penale rispetto a numerosi reati che possono essere perseguiti in altro modo, per di più riducendo notevolmente i tempi.

m.c.