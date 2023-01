Gioventù musicale d’Italia: concerti per un pubblico fresco e tappe a Capoodarco

La musica è bellezza, è educazione, è emozione che si condivide. È la formula portata avanti dalla Gioventù musicale d’Italia, a Fermo e ovunque, attraverso stagioni concertistiche pensate per coinvolgere soprattutto un pubblico giovane. A guidare il gruppo è da pochissimi Igor Giostra che ha accettato di diventare presidente della Gioventù musicale, per riprendere in mano una storia cominciata con lo zio, Annio Giostra. A chiedergli un coinvolgimento diretto Carmela Marani che spiega: "Oggi abbiamo di nuovo un Giostra nella nostra storia, ancora con una competenza e un’attenzione alla musica incredibili. Il nostro compito è diffondere amore e educazione alle note, continuiamo a crescere i piccoli nello studio della musica e con i concerti che organizziamo con il comune di Fermo". Il primo evento è il 5 febbraio, spiega Rita Virgili: "Abbiamo al teatro dell’Aquila un grande pianista, Yuanfan Yang, vincitore del primo premio al concorso internazionale Alessandro Casagrande nel 2022, un artista originale e un bravo compositore e improvvisatore. Sarà un momento molto coinvolgente giocato proprio sull’improvvisazione, in scaletta anche brani di Mozart e di Ravel, oltre a composizioni originali dello stesso giovane pianista". E ancora, l’assessore Micol Lanzidei spiega che alcuni dei concerti si terranno al teatro di Capodarco, proprio per puntare ad un pubblico giovane: "L’educazione alla musica si fa proprio con gli eventi e con momenti così, per questo apriamo volentieri i nostri teatri e ci prepariamo a vivere momenti bellissimi". Il 19 febbraio, sempre al teatro dell’Aquila, ospite Fabrizio Meloni, primo clarinetto dell’orchestra e della filarmonica del teatro alla Scala, con il Quartetto Nous, una delle formazioni d’archi italiane più interessanti degli ultimi anni. Anche qui una scaletta coinvolgente e appassionante. A marzo ci si sposta a Capodarco, il 18 marzo alle 17 protagonista il Trio Quiròs, fisarmonica, mandolino e la voce di un soprano, per un viaggio nella musica americana. Il 25 marzo tocca a Silvia Chiesa al violoncello con i suoi allievi, per un programma che è stato già presentato al Quirinale con grande successo. Si chiude il 14 aprile, alle 21, anche qui a Capodarco, con un evento a sorpresa che vedrà protagonisti talenti del territorio. "E’ un evento ancora da definire. Abbiamo pensato anche a prezzi speciali per i giovani, per chi frequenta il conservatorio, l’università, anche della terza età, per moltiplicare le forza e l’amore per la musica".

Angelica Malvatani