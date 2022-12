Gira di notte armato di coltello, ma è in sorveglianza speciale Nei guai un 40enne

Nonostante fosse sottoposto a sorveglianza speciale, girava in auto alle tre di notte e con un coltello di oltre 30 centimetri. Si tratta di un 40enne di Fermo che, dopo essere stato scoperto dalla polizia, è stato tratto in arresto. L’uomo è stato rintracciato intorno alle tre di notte a Porto San Giorgio, mentre transitava a velocità sostenuta sulla Statale Adriatica, in direzione sud, alla guida di una Volkswagen Polo. Alla vista degli agenti il 40enne ha svoltato repentinamente verso via Marche, in direzione mare. La pronta reazione dei poliziotti ha permesso di raggiungere il mezzo, fermarlo e sottoporlo a controllo. Inizialmente l’uomo ha fornito false generalità ma, ad una successiva richiesta, ha dichiarato il suo vero nome. Il 40enne è apparso nervoso e gli agenti hanno percepito che fosse alterato verosimilmente per la sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti e alcoliche. Infatti, alla richiesta di sottoporsi ad accertamenti urgenti volti a verificare la presenza di sostanze nel sangue, l’uomo si è rifiutato. I poliziotti, considerata la situazione e ritenendo che il 40enne nascondesse qualcosa, hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e veicolare, che ha consentito di rinvenire all’interno del portabagagli dell’auto un coltello in acciaio di 31,5 centimetri, che è stato sottoposto a sequestro penale.

È emerso poi che il 40enne era gravato di numerosi precedenti penali e che era stata applicata nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Considerato, quindi, che era stata violata tale misura, l’uomo è stato arrestato. Il tribunale ha convalidato l’arresto, accogliendo però la richiesta del suo legale, l’avvocato Michela Romagnoli, della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Fermo.