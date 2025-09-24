Girava in auto con un machete: denunciato 42enne

Un tunisino di 42 anni ed un pakistano di 28 sono stati denunciati dalla polizia della questura di Fermo, per i rispettivi reati di porto abusivo di armi e mancanza di documenti personali. Questo l’esito dei controlli effettuati domenica mattina su territorio di Porto Sant’Elpidio. Erano circa le 9, quando la polizia, ritenendo sospetta una Fiat Punto in transito lungo la Statale Adriatica, ha proceduto al fermo dell’auto. Alla sua guida era il tunisino, residente nel fermano, noto alle forze dell’ordine e già destinatario di un avviso orale del Questore. Durate la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto un grosso machete di colore nero con una lama di 41 centimetri e una lunghezza complessiva di 54, nascosto sotto il sedile. L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Il secondo episodio si è verificato nei pressi del centro commerciale ‘Le Ancore’. Anche in questo caso, è stata fermata un’auto ritenuta sospetta, alla cui guida è stato identificato un 28enne pakistano, residente nel maceratese, colpito da un divieto di ritorno nel Comune di Porto Sant’Elpidio e sprovvisto di qualunque documento di riconoscimento, così come di patente di guida, mai conseguita. Il pakistano è stato denunciato per mancanza di documenti e sanzionato per guida senza patente.