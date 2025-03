Girava per le vie del centro con addosso un bazar della droga, arrestato 38enne

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 6 marzo 2025 - Girava nel centro della città con addosso un vero e proprio bazar della droga, ma quell’individuo sospetto non è sfuggito all’occhio attento e sempre presente dei carabinieri. E così, nella serata di ieri, a Porto Sant'Elpidio, i militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Fermo, in collaborazione con quelli della stazione di Porto San Giorgio, hanno compiuto un intervento decisivo che ha portato all'arresto di un uomo di 38 anni, originario del posto, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione si è svolta nel centro di Porto Sant'Elpidio, dove i militari, impegnati in un'attività di controllo del territorio, hanno fermato il sospettato, nei pressi della sua abitazione, per una perquisizione personale. Durante il controllo, i carabinieri hanno rinvenuto un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti: ben 65 pasticche di ecstasy, suddivise in otto involucri di cellophane, e 65 grammi di cocaina, confezionati in quattro bustine di cellophane.

Inoltre, è stato trovato materiale utile al confezionamento, a ulteriore conferma dell'attività illecita dell'arrestato. In seguito alla scoperta delle sostanze stupefacenti, i militari dell’Arma hanno deciso di estendere la perquisizione anche all'appartamento del 38enne, ma nell’immobile non sono stati trovati ulteriori quantitativi di droga o altri elementi legati allo spaccio. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro per consentire ulteriori indagini e approfondimenti. L'arrestato è stato, infine, sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dalla competente autorità giudiziaria.