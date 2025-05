Giravano per le vie del centro con oltre mezzo etto di cocaina

Quando li avevano visti aggirarsi per le vie di Fermo con fare sospetto, li avevano fermati e avevano deciso di approfondire gli accertamenti. Avevano così scoperto che uno dei due trasportava più di mezzo etto di cocaina. L’operazione è stata messa a segno dagli uomini della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Fermo e nei guai è finito un fermano di 38 anni già noto alle forze dell’ordine. Lo spacciatore è finito alla sbarra e, al termine del processo è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione più una multa di 26mila euro, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione risale al giugno 2022 le Fiamme Gialle per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, pattugliavano le zone frequentate dai giovani. Il comportamento di due italiani, in evidente stato di agitazione, aveva insospettito i militari. Fermati e perquisiti, così i due avevano esibito spontaneamente la sostanza stupefacente in loro possesso. In totale, erano stati sequestrati 57,5 grammi di cocaina e per uno dei detentori era scattata la denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio. La vendita avrebbe fruttato illeciti guadagni per circa 6.000 euro.