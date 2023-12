Giro con auto d’epoca: in programma maxi tour

Mentre pensano a infiocchettare in pieno stile natalizio per rendere più festose e in tema con il particolare periodo dell’anno decine di Fiat 500 d’epoca e regalare, il 24 dicembre alle ore 16, un allegro e insolito tour di Babbo Natale nel territorio cittadino, gli Amici Appassionati di Auto d’Epoca stanno mettendo a punto un progetto ambizioso: un giro che comprende a pieno 270 km, e sfiora quaranta Comuni della Provincia.

"Abbiamo già cominciato a coinvolgere diversi Comuni e, passo dopo passo, cercheremo di ottenere l’adesione di tutti e quaranta– spiega il presidente dell’associazione, con sede a Castellano, Paolo Cognigni – per un tour lungo un fine settimana, nell’aprile 2025, che consentirà ai partecipanti di conoscere da vicino le belle realtà di questa provincia".

Un’idea impegnativa e ambiziosa tanto che i promotori dell’associazione ’amici appassionati di auto d’epoca’ si sono dati tempo un anno per mettere a punto ogni dettaglio dagli arrivi, ai pernotti, ai ristoranti, alle visite turistiche, alle partenze per garantire sicurezza e divertimento a tutti i partecipanti.

"Abbiamo già fatto una prova per individuare il percorso migliore. Il nostro programma prevede di consegnare a ogni partecipante una tessera per la ‘punzonatura’ in ogni Comune che raggiungeranno. Ci è sembrata una bella idea, ambiziosa ma importante anche a livello promozionale e turistico del nostro territorio".