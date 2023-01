Giro di soldi riciclati in Marocco: due assolti

di Fabio Castori

Erano accusati di aver riciclato denaro sporco per conto di una banda di pusher italo-magrebina che spacciava eroina nel Fermano e nel Maceratese. Per questo motivo sette insospettabili erano finiti nei guai. In cinque avevano optato per il rito abbreviato, due erano stati assolti, mentre tre erano stati condannati a pene da due anni e sei mesi a tre anni e quattro. Ieri invece sono comparsi davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo i due imputati che hanno scelto il rito ordinario. Si tratta di Massimo Monti, 53 anni di Fermo, difeso dagli avvocati Danilo Mascitti e Francesca Sorrentino Gabriella Sorrentino, 25 anni di Tolentino, difesa dall’avvocato Andrea Scriboni. Entrambi sono stati assolti con formula piena, il primo per non aver commesso il fatto, il secondo perché il fatto non sussiste. "Siamo soddisfatti – ha dichiarato l’avvocato Mascitti all’uscita dall’aula – perché dopo un lungo iter processuale, che ha visto sfilare davanti ai giudici diversi testimoni, il Collegio ha accolto la tesi difensiva, assolvendo il nostri assistiti, risultati del tutto estranei ai fatti". Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel periodo tra aprile e giugno del 2013, i sette avevano inviato in Marocco, a più riprese, denaro frutto dell’attività di spaccio di droga nel Fermano. Gli inquirenti avevano infatti individuato versamenti effettuati dagli imputati, attraverso la Western Union Bank, a presunti trafficanti o prestanome nordafricani. In questa maniera il denaro proveniente dallo spaccio veniva trasferito all’estero con l’obiettivo di ostacolare la provenienza delittuosa. Per gli investigatori, i sette avrebbero operato per conto di una banda di pusher composta da quattro personaggi del Fermano molto noti nell’ambiente: Arbi Aloui, Lofti Haboubi, Daniele Monti e Fawzi Haboubi, conosciuto come Fausto. L’indagine era scaturita dall’arresto di uno dei pusher, nel 2013, perché sorpreso con un quantitativo di droga. L’uomo, durante l’interrogatorio di garanzia, aveva svelato a magistrato inquirente il sistema utilizzato per traferire somme di denaro in Marocco. La banda si serviva degli imputati, che effettuavano, per non dare nell’occhio, singoli versamenti di massimo un migliaio di euro. I trasferimenti di denaro però avvenivano ripetutamente tanto che, soltanto nel periodo tra aprile e giugno del 2013, erano stati tracciati versamenti per decine di migliaia di euro.