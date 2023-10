Giro di un milione di visitatori : "I nostri villaggi hanno retto il confronto con le mete estere"

Meno male che ci sono i villaggi turistici, strutture en plein air che, al termine di una lunghissima estate, possono dire di aver fatto, anche quest’anno, la loro parte in termini di presenze (oltre 1 milione nel 2022). "Aspettiamo di avere i dati ufficiali di tutti gli associati - afferma Daniele Gatti (Ceo Holiday Family Village e presidente Villaggi Marche – Confcommercio, con 22 strutture, 16 delle quali del fermano, ndr) ma da quello che si percepisce, siamo in linea con i numeri dell’anno scorso".

E’ stata una stagione da leggere sotto più profili.

"Intanto, è positivo che i villaggi abbiano retto bene alla riapertura delle destinazioni estere dopo il periodo Covid. Non c’è stata la prevista débâcle".

Turisti da dove?

"Da tutto il Nord Italia, Lazio, Umbria. E’ incoraggiante considerare che si è mossa tutta Italia verso una zona baricentrica come le Marche".

E’ cambiato il target col prolungamento della stagione a fine settembre o, in molti casi, alla prima di ottobre?

"Ha portato dei flussi di stranieri che non avevamo ancora intercettato e che non vedevamo prima perché le nostre strutture, in quei periodi, sono chiuse".

Destagionalizzazione: che significa per un villaggio turistico?

"Tenere aperte strutture come le nostre oltre la stagione estiva, non significa solo garantire il pernotto, né offrire un prodotto scadente o ridotto rispetto a quello che offriamo in estate. Significa restare aperti da maggio (obiettivo per il 2024 aprire il 1 maggio) almeno a fine settembre, investire per mantenere tutti i servizi a cui la nostra clientela è abituata: animazione, piscine, spiaggia e ogni altra attività che caratterizza il plein air". Per Gatti, tra l’altro è tempo di fare un altro passo avanti: "La clientela è sempre più esigente, chiede qualità e il massimo dai servizi. Pretendono quello che trovano nei resort. In pochi anni, siamo passati dai camping, ai villaggi e adesso ci avviamo verso i resort".

L’apertura prolungata alla prima settimana di ottobre è legata alle favorevoli e inattese condizioni meteo.

"Certo, la decisione è stata suffragata anche dal fatto che c’erano 30 gradi. Quello del clima è un altro tema di cui tenere conto".

Per il prossimo anno?

"Sarà una sfida ancora più grande. Chi è bravo resisterà sul mercato, chi rimarrà legato a una forma di turismo del passato, avrà qualche difficoltà. Quest’anno, ci hanno dato la ‘sveglia’, l’anno prossimo o siamo pronti o ne subiremo le conseguenze".

Marisa Colibazzi