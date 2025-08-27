Giro di vite nei centri estetici: "Stop alle sostanze Cmr"

Dal primo settembre stop alle sostanze Cmr, pericolose per la salute. Cna Fermo illustra le novità nel settore estetico: "Le imminenti novità normative europee avranno un impatto diretto e rilevante sulle imprese del comparto, chiamate ad un adeguamento puntuale sia sotto il profilo della sicurezza dei prodotti che sotto quello della gestione organizzativa". Così Milena Scoppa, imprenditrice e presidente del settore estetica di Cna Fermo, ricorda che il regolamento (UE) 2025/877 introduce il divieto di immissione sul mercato, vendita e utilizzo di prodotti contenenti oltre 20 sostanze classificate come Cmr, vale a dire cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Tra queste figurano il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, ampiamente impiegato nei gel UV per unghie, il Tetrabromobisfenolo A e il Transfluthrin. "Il divieto delle sostanze Cmr – osserva Scoppa – rappresenta un passaggio obbligato e necessario per la tutela della salute e della sicurezza. È un adeguamento che richiede attenzione e responsabilità da parte delle imprese, chiamate a garantire standard sempre più elevati nel rispetto della normativa europea. I titolari di centri estetici, istituti di bellezza e imprese del benessere, prosegue la presidente, dovranno verificare la conformità dei prodotti in uso e in magazzino, provvedere al corretto smaltimento delle scorte entro il 31 agosto e sospendere gli acquisti di cosmetici non conformi. Come Cna consigliamo, in fase di preventivo per le nuove forniture, di richiedere sempre la scheda tecnica prodotto. Ricordiamo inoltre che è necessario conservare la documentazione di acquisto e inventario per eventuali adempimenti di natura amministrativa o fiscale". Un’altra importante novità sul piano gestionale è stata introdotta dal Disegno di legge sulle Semplificazioni, che recepisce una proposta avanzata da Cna Benessere e Sanità: la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo nei saloni di acconciatura e nei centri estetici. La nuova figura potrà essere designata per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabile fino a 90 giorni in caso di comprovati motivi di salute, scegliendo tra dipendenti, collaboratori o familiari coadiuvanti in possesso della qualifica professionale e di almeno tre anni di esperienza. "L’introduzione del responsabile tecnico temporaneo – sottolinea Francesco Polini, responsabile Cna Benessere e Sanità – è un intervento di carattere strutturale che consente alle imprese di garantire la continuità operativa ed evitare chiusure forzate derivanti dall’assenza imprevista del tecnico titolare. Cna continuerà a supportare le imprese associate".