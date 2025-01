Giro di vite su contratti, canoni e beni comunali

L’assessore al patrimonio e vice sindaco, Fabio Senzacqua non si è lasciato sfuggire l’occasione, nella conferenza stampa di fine anno, per lanciare i suoi strali contro la passata amministrazione comunale, e in particolare verso l’ex sindaco, Nicola Loira, responsabile a suo dire più o meno di tutti i mali che affliggono il Comune di Porto San Giorgio. Soprattutto non poteva sottacere il ritornello che va ripetendo in ogni occasione pubblica, da oltre due anni a questa parte: "Chi ci ha preceduto – sono le sue parole – ha chiuso gli occhi ad anni ed anni di canoni e locazioni non pagati e fideiussioni non presentate. Ad oggi, grazie all’assidua collaborazione degli uffici comunali, nel bilancio abbiamo recuperato circa 500.000 euro da canoni non versati o versati in maniera inferiore al dovuto. Non è stato facile ricostruire il quadro: siamo partiti dalla mappatura dei beni comunali dati in concessione e per ognuno di essi abbiamo cercato di rimettere insieme lo storico: contratti scaduti, canoni non riscossi, associazioni che avevano in uso locali senza un permesso. Questa l’eredità lasciataci dalla passata amministrazione". Il lavoro grosso però è toccato alla concessione porto.

"Noi non ce l’abbiamo con la società Marina che gestisce il porto turistico – precisa l’assessore – ma con chi le ha permesso di arrivare a 1,2 milioni di canoni demaniali insoluti e soprattutto non si è accorto della mancanza della polizza fidejussoria".

Questo va raccontando da circa due anni Senzacqua prefigurando chissà quali responsabilità in capo all’ex sindaco Loira. Certo esse non travalicano la correttezza di comportamento, che gli viene riconosciuta dalla popolazione, altrimenti vi sarebbe stato da attendersi iniziative di diverso tipo da parte di Senzacqua. Tuttavia che sia mancato un controllo sull’uso degli immobili comunali da parte di Loira è un dato di fatto, ammesso però e non concesso che tale tipo funzione sembra essere più di natura amministrativa che politica, ma pur sempre sotto la amministrazione. E se è vero che ogni questione sia stata regolarizzata o perlomeno è sul punto di esserlo, è forse il caso di mettere la parola ’fine’ sulla vicenda, peraltro riconoscendo all’assessore al patrimonio di aver compiuto un ottimo lavoro.

Silvio Sebastiani