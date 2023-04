Giro di vite sulle finte vendite online Sette denunciati per truffa

Giro di vite sulle truffe telematiche da parte dei carabinieri che hanno denunciato ben sette persone responsabili di raggiri online. A Servigliano i militari dell’Arma hanno individuato e denunciato un 46enne della provincia di Monza Brianza che nello scorso giugno e nello scorso settembre, fingendosi operatore di un’agenzia finanziaria aveva truffato una 67enne di Monteleone. Dopo aver pubblicizzato su Facebook prestiti a tassi d’interesse vantaggiosi, con il pretesto di dover prima attivare e poi sbloccare la pratica di un finanziamento dell’importo di mille euro in favore della donna, aveva fatto eseguire alla vittima, inducendola in errore, numerosi versamenti, per complessivi 8.000 euro, su una carta Postepay a lui riconducibile, per poi rendersi irreperibile.

A Montottone i carabinieri hanno invece identificato e denunciato per truffa una pakistana di 29 anni, senza fissa dimora. La ragazza, nel mese di ottobre, con il pretesto di vendere online un telefono iPhone ad uno studente del posto, si era fatta accreditare, tramite conto corrente "Mooney" a lei riconducibile, la somma di 400 euro. Analoga situazione a Montegiorgio dove i militari dell’Arma hanno identificato e denunciato per truffa un napoletano di 63 anni che, a gennaio, con il pretesto di vendere online un telefono iPhone 11 a un 40enne di Fermo, si era fatto accreditare, tramite versamento su carta ’Mooney’ a lui riconducibile, la somma di 200 euro, per poi rendersi irreperibile. Ancora un tentativo di truffa a Montegranaro dove i carabinieri del posto hanno denunciato una padovana amministratrice di una società di servizi energetici. Tale società aveva fatto recapitare a un uomo del posto 4 fatture per fornitura di energia elettrica in favore di altrettante unità immobiliari a lui riconducibili, senza che costui avesse mai stipulato alcun contratto.

Ancora truffe telematiche a Fermo dove i militari dell’Arma hanno denunciato un altro napoletano di 38 anni: dopo aver posto in vendita, sulla piattaforma digitale marketplace di Facebook, una consolle per videogiochi Playstation 4, per un valore di 140 euro, ha indotto la vittima all’acquisto, richiedendo e ottenendo l’accredito dell’intera somma tramite bonifico su carta Postepay, senza di fatto inviare la merce. Altra truffa a Porto San Giorgio, ai danni di un residente. Denunciati per truffa e sostituzione di persona due pregiudicati di 68 e 43 anni. I due campani, fingendosi dipendenti della Bper Banca, e successivamente riuscendo ad impossessarsi delle credenziali di accesso del conto corrente della vittima, avevano prelevato 1.200 euro, utilizzandoli per l’acquisto di criptovalute. Un fenomeno da non sottovalutare quello delle truffe online, se si considera che i carabinieri dei Comando provinciale di Fermo, da gennaio ad oggi, hanno già denunciato 40 persone.

