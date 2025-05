Giro d’Italia, attesa per il passaggio in zona montana

C’è grande attesa in tutta l’area dei Sibillini per il passaggio del Giro d’Italia, che proprio oggi in occasione dell’ottava tappa da Giulianova a Castelraimondo di 197 chilometri attraverserà la dorsale montana della nostra regionale. L’Amministrazione di Amandola già da ieri ha predisposto cartelli informativi per vietare la sosta e parcheggio lungo le strade e piazze che saranno attraversate dalla corsa rosa. Indicativamente la carovana del Giro d’Italia attraverserà il territorio partendo da Ascoli Piceno, Roccafluvione, Croce di Casale, Amandola, Comunanza, Amandola e Sarnano nella tarda mattinata. Lo scorso marzo il passaggio della Tirreno Adriatico, ribattezzata la corsa dei due mari era stata accolta con entusiasmo da parte della popolazione montana e dagli appassionati di ciclismo, e per la giornata di oggi si attende tanto pubblico a bordo strada a salutare il passaggio dei ciclisti, una carovana di colori e fatica che oltre al fascino per lo sport garantisce una vetrina di promozione per tutti i territorio che vengono toccati dalla corsa rosa. Ovviamente il passaggio della corsa porterà qualche fase di rallentamento alla viabilità lungo il tragitto, ma lo spettacolo è garantito.