Gismondi: "All’ospedale Murri grandi professionisti, cure e premura"

"All’ospedale Murri non ho solo ricevuto cure e premura. Ho anche scoperto cosa vuol dire prendersi cura di un paziente" dice Gastone Gismondi (assessore comunale) dopo il suo ricovero per un’infezione batterica "che poteva avere conseguenze molto serie. Grazie ai sanitari del Murri, tutto è andato per il meglio. Mi riferisco all’importanza di avere un ospedale baricentrico con grandi professionisti. Quando veniamo colpiti da una qualsivoglia patologia, ci sentiamo indifesi. Secondo un luminare della medicina, mio grande amico ‘un buon ospedale non è solo quello dove si ricevono cure appropriate, ma dove i sanitari si prendono cura dei pazienti con attenzioni, umanità, premura, sensibilità’. Al Murri, ho trovato tutto questo. Al Pronto Soccorso sono stato accolto da sanitari che mi hanno assistito al meglio; trasferito all’Obi, c’erano infermieri, Oss e medici fantastici. Uno di loro l’ho visto tranquillizzare un anziano malato. Questo è trattare i pazienti come persone e non come numeri. Ricoverato al reparto Malattie Infettive, sono stato seguito da un’équipe di professionisti impeccabili e amorevoli. A Fermo abbiamo una struttura eccellente, magistralmente guidata da Roberto Grinta (direttore Ast)".