Gismondi e i figli illustri: una giornata

La giornata di domani è dedicata al montegranarese Michele Gismondi, vice campione del mondo di ciclismo su strada nel 1959 e gregario di Fausto Coppi (è stato anche il suo testimone di nozze), ma per l’occasione l’amministrazione ha chiamato a raccolta altri ‘figli illustri’ della città. Così si ritroveranno Vincenzo Valentini, primario di radioterapia oncologica al policlinico ‘Gemelli’ di Roma; Francesco Di Rosa, primo oboe dell’Orchestra di Santa Cecilia di Roma; Stefano Pillastrini, coach della storica cavalcata della Sutor Basket in serie A; il figlio di Michele Gismondi, Nazzareno. Il programma: alle 15.30, intitolazione a Gismondi del centro sportivo in zona La Croce; alle 16, in Piazza Mazzini, l’inaugurazione del murale realizzato da Alessandro Pizzuti con saluto del sindaco Endrio Ubaldi e dell’assessore allo sport, Gastone Gismondi. Alle 17, sala consiliare, il giornalista Giorgio Martino modera l’incontro su ‘C’era una volta un grande ciclismo’ con vari interventi in programma.