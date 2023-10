Gismondi risponde alla minoranza:: "Solo barzellette"

L’assessore allo sport, Gastone Gismondi, definisce "barzellette che non fanno neanche ridere" i continui attacchi della minoranza di Avanti Montegranaro a tutto ciò che fa la maggioranza, "dal murale dei ‘Figli illustri’, all’intitolazione del centro sportivo, al commercio. Poi, si lancia in una difesa a tutto tondo dell’operato del sindaco Endrio Ubaldi, evidenziando il coinvolgimento quotidiano di tutta la giunta e la validità di un’azione amministrativa "portata avanti dal sindaco a finalizzata alla valorizzazione della nostra Montegranaro e al recupero del patrimonio, insieme a una grande attenzione ai problemi della viabilità e della sicurezza stradale".

Riguardo la questione dello stadio, Gismondi dichiara che "la falsità della sinistra raggiunge l’apice considerato che i consiglieri di minoranza, Ediana Mancini e Aronne Perugini (ex sindaco ed ex assessore ai lavori pubblici) in quasi 7 anni di amministrazione non potevano non essere a conoscenza della mancanza del certificato antincendi e, tuttavia, non hanno fatto i dovuti investimenti per mettere a norma l’impianto".

Per Gismondi infine lo stadio è perfettamente agibile per l’attività agonistica, prova ne è che "la Sangiustese (ora Sangiustese Vp, ndr) per 3 anni vi ha svolto il campionato d’eccellenza e quest’anno il Montegranaro ci ha già disputato diverse partite di campionato e di coppa".