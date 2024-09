Gita ambientale da Contrada Cisterna al borgo di Cerreto

In occasione della rassegna nazionale ‘Borghi Aperti’, l’Archeoclub di Montegiorgio in collaborazione con il Comune, ha organizzato per oggi 14 settembre una passeggiata ambientale da Contrada Cisterna fino al suggestivo borgo di Cerreto. Il ritrovo è fissato alle 15 in prossimità di fonte Cisterna sita lungo la strada provinciale 52, da qui gli intervenuti saranno guidati seguendo i sentieri rurali di un tempo, attraversando verdi colline a fianco di campi coltivati fino a raggiungere il Borgo di Cerreto. Si invita i partecipanti ad indossare un abbigliamento comodo e scarpe da trekking, acqua e un cappello. Il passeggiata durerà circa 90 minuti. Una volta arrivati a destinazione le guide dell’Archeoclub accompagneranno gli ospiti in una visita guidata alla scoperta dei tesori di Cerreto e della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Al termine offerto dal Comitato ‘Vivi Cerreto’, ci sarà una merenda a base di prodotti locali. Per info 340-3378724. a.c.