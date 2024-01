Gita, pranzo e tombolata con gli anziani

Si è svolta venerdì la visita guidata alla Cattedrale di Fermo da parte da un gruppo di oltre 50 anziani delle Parrocchie di Morrovalle, Montecosaro ed Amandola. Dopo la visita guidata alle bellezze ed alle opere d’arte della Cattedrale, c’è stata la messa presieduta don Giordano Trapasso, Vicario generale della Diocesi. La giornata insieme è continuata con il pranzo condiviso e con la tombola animata dalla simpatia dei volontari dell’associazione Gruppo Zero - Claun Care Therapy. L’iniziativa, è stata una bella occasione di condivisione per gli anziani e per i volontari Caritas, che ha concluso il progetto ’Vicini agli anziani’, avviato dalla Caritas

Diocesana a partire dal mese di agosto.