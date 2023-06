Gita speciale di ospiti e famiglie

Una domenica in compagnia dei propri familiari che resterà nella memoria dei circa 30 ospiti della Fondazione Opere Pie Didari di Francavilla d’Ete. Una gita speciale organizzata dallo staff della Fondazione in piena sicurezza con mezzi adeguati, per consentire a circa 30 ospiti di raggiungere Loreto, dove ad attenderli c’erano anche i familiari. La comitiva ha prima assistito alla messa delle 10, successivamente tutta la delegazione è stata ricevuta dal vescovo di Loreto Monsignor Fabio Dal Cin. Prima di ripartire per il rientro, gli ospiti si sono concessi anche una merenda. La direzione della Fondazione ringrazia gli operatori intervenuti che hanno reso possibile la gita: Giuseppe Barbabella, Matteo Pioli, Piero Bisconti, Cinzia Santucci, Elena Dragan, Paola Pieragostini, Laura Cardinali, Loredana Maranesi, Monia Meconi, Ola Lamaj e Anna Lattanzi.