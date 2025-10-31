Giubileo per i barbieri e gli estetisti

Nell’Anno Domini 2025, si sono celebrati e saranno ancora celebrati fino alla fine dell’anno, giubilei mirati per ogni categoria del mondo del sociale, della cultura, del lavoro, ognuna delle quali ha avuto un momento di preghiera, di riflessione, di speranza interamente dedicato. Il 3 novembre, a Porto Sant’Elpidio, avranno un Giubileo riservato a loro anche i barbieri e gli estetisti elpidiensi, del fermano e oltre. In quella data ricorre l’anniversario della morte di San Martino de Porres, considerato il primo Santo di colore della chiesa cattolica che, nel 1966, è stato proclamato da Papa Paolo VI patrono dei barbieri e dei parrucchieri. Quale il collegamento c’è tra questo Santo di origine peruviana (nato il 9 dicembre 1579, morto il 3 novembre 1639) e Porto Sant’Elpidio e, nello specifico, la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, alal Faleriense? Una reliquia che, in seguito a una qualche serie di vicissitudini è finita in questa parrocchia, che il parroco, don Tarcisio Chiurchiù, ha deciso di esporre ai fedeli in occasione della ricorrenza del 3 novembre. E già che c’era, ha meditato una iniziativa originale ma ritenuta sicuramente di grande interesse.

"Considerato che siamo nell’anno giubilare, che la ricorrenza del Santo quest’anno cade proprio di lunedì giorno di riposo per la categoria merceologica di cui è stato proclamato patrono, e considerato che in parrocchia abbiamo una reliquia del Santo, ho pensato a una messa dedicata da celebrare proprio il 3 novembre (alle ore 19), a un Giubileo per acconciatori, estetisti, parrucchieri, barbieri del fermano che vorranno raccogliere questo invito che, mi rendo conto, è insolito, ma trova una sua piena giustificazione e valore in quella speciale giornata" spiega don Tarcisio Chiurchiù, consapevole di aver promosso una iniziativa unica e nuova ma convinto della finalità di questa speciale ‘convocazione’ in chiesa per parrucchieri, estetisti e addetti del settore per una Santa Messa, per di più alla presenza di una reliquia del Santo loro patrono. Passare dall’idea al fatto è stato un attimo: don Tarcisio ha promosso l’appuntamento legandolo al Giubileo, in cui avrà occasione di narrare della vita di San Martino de Porres, di come a 12 anni il padre lo affidò a un barbiere –chirurgo perché imparasse un mestiere e di come sia arrivata la proclamazione a patrono di acconciatori, barbieri ed estetisti.

Marisa Colibazzi