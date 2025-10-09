Giuliana Vannini ricorda: "I nazisti presero mia madre. Ancora non abbiamo imparato a convivere con la diversità"

C’è un portone in via Perpenti che custodisce una storia dolorosa. Da tre anni una targa la riassume per chi passa, è facile immaginare quella notte dell’8 ottobre 1943 quando sono arrivati qui militari fascisti che hanno strappato mamma Grete dall’abbraccio con la figlia Giuliana, che allora aveva appena 4 anni. Ci sono voluti 80 anni per riportare in luce quella storia, Grete è finita al campo di prigionia di Servigliano, poi a Fossoli, per chiudere i suoi giorni ad Auschwitz, senza più rivedere la sua famiglia. Oggi per Fermo l’8 ottobre è il giorno della memoria, contro tutte le persecuzioni, contro ogni razzismo, ieri Giuliana Vannini, nata nel 1939, è tornata per incontrare i ragazzi del liceo delle scienze umane e classico Annibal Caro, per tornare a dire, con un filo di voce, che la sua storia l’ha sepolta nel cuore per tanti anni ma che oggi la consegna proprio ai giovani: "Non abbiamo ancora imparato a convvere con la diversità, siamo ancora e sempre dentro lotte di potere. Mia mamma era nel 1934 in Francia per studiare medicina, per amore di Uberto Vannini si è trasferita prima a Bologna, per le leggi razziali, lei ebrea, non si sono potuti sposare. Quando Uberto è stato fatto prigioniero nel ’41 ci sono trasferite qui a Fermo dai nonni, fino a quella notte terribile. Ho raccontato la mia storia a Paolo Giunta La Spada che ne ha fatto un libro, prima non sono riuscita, oggi però nei giovani ripongo una forte speranza, contro la tragica follia che fa credere all’uomo che l’altro sia diverso da lui".

Il sindaco Paolo Calcinaro ha ricordato come sia oggi importante ricordare il tentativo di sopraffazione di un popolo nei confronti di un altro: "Purtroppo anche oggi assistiamo a qualcosa di molto simile, con la sopraffazione di un popolo sull’altro. È un fantasma che torna a girare ancora, tra le persone, Camus nel libro La peste parlava dei germi della malattia, metafora del nazismo, come di qualcosa di sopito che però può sempre tornare. E non è una bandiera politica, solo la nostra umanità da custodire". Il prefetto Edoardo D’Alascio ha raccomandato agli studenti: "La storia di Giuliana ci richiama ai valori che sono alla base della nostra Costituzione, la nostra Repubblica è fondata sulla solidarietà e sulla necessità di evitare che un popolo sia sopraffatto da un altro. Se perdiamo il dialogo è la fine dell’umanità, lo abbiamo visto tante volte nella storia, nella vicina Jugoslavia, a Gaza, in Ucraina, per un’ida di nazione che si afferma ai danni degli altri. Convivenza è riconoscere nell’altro l’immagine di noi stessi, solo così possiamo dire di essere davvero umani". Gli studenti hanno letto poesie e suonato un brano da La vita è bella, attenti e partecipi si sono dimostrati all’altezza delle speranze di tutti. Lo stesso Giunta La Spada, di fronte alla targa che ricorda la tragica fine di mamma Grete, ha ricordato che oggi più che mai bisogna essere contro ogni dittatura, contro ogni sopraffazione, da qualunque parte provenga, nel nome di quell’umanità unica che ci abbraccia tutti. Presente anche il sindaco di Servigliano, Marco Rotoni, che tanto ha fatto per custodire la memoria di un campo di prigionia che aiuta a ricordare gli errori del passato ma anche la grande forza e la solidarietà che la gente del fermano ha sempre saputo dimostrare. Ripartendo dalla storia, per un futuro che sia davvero di pace.

Angelica Malvatani