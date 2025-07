Giulio Raggetta da applausi ai campionati italiani

A Rieti sono andati in scena i campionati italiani allievi di atletica leggera, con il Team Atletica Marche che ha portato ben sei atleti all’appuntamento più importante per gli under 18 in chiave nazionale: Giulio Raggetta, Matilde Mecozzi, Fausto Essengo Kitenge, Adjo Gloria Gabga, Lorenzo Cristofanetti e Sofia Chantal Ciccioli. È stato Giulio Raggetta a guidare il plotone di Porto San Giorgio, Osimo e Corridonia, migliorandosi di 3 centimetri nel salto in alto e valicando l’asticella a 1,98. Alla fine ha chiuso la sua gara al quinto posto, con un pizzico di rimpianto perché 1,98 m è la stessa misura della medaglia d’argento; a penalizzare Giulio è stato il numero di errori, superiore a quello dei suoi avversari. Merita un applauso la martellista Matilde Mecozzi, che nel 2024 è stata finalista nazionale ai Campionati italiani cadetti e in questa occasione si è ripetuta tra le under 18, pur essendo solo al primo anno di categoria. Con un lancio di 48,96 m ha colto l’ottavo posto. Si è difesa a suon di primato personale Gloria Gabga, che ha corso i 400 m in 57’’22, sfiorando la finale; stesso discorso per il triplista Lorenzo Cristofanetti, nono complessivo nella sua gara. Fausto Kitenge nei 400 m e Sofia Ciccioli nei 2000 m siepi hanno completato l’agguerrito gruppo della TAM. Per la squadra del direttore sportivo Robertais Del Moro è però già tempo di ripartire, direzione Grosseto, per i Campionati italiani under 20 e under 23.