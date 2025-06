Giunta Calcinari, parola agli assessori

E’ già al lavoro la giunta Calcinari, in attesa di presentarsi ufficialmente alla cittadinanza nel consiglio comunale di insediamento del 24 giugno (ore 21,30), in Piazza Matteotti (al ‘Cicconi’ in caso di maltempo). "E’ un’immensa emozione per me ricoprire questo ruolo – le parole del giovanissimo vicesindaco Tofoni (29 anni) residente a Casette d’Ete, impiegato in un’azienda calzaturiera, con un passato da calciator (deleghe: sport, politiche giovanili, Cag, centri estivi, mobilità sostenibile, politiche scolastiche, rapporti col territorio e le associazioni di volontariato sociale) – sono consapevole che ci sarà molto da lavorare e l’obiettivo sarà di valorizzare i giovani, anche attraverso lo sport, e riportare i ragazzi a vivere la città. Non sarà facile ma con l’impegno e la costanza, tutto si può fare". Sorride Silvia Tiburzi (residente a Castellano, commercialista) consapevole che avrà tutti gli occhi puntati addosso dovendo occuparsi del bilancio (e di società partecipate, viabilità, sicurezza urbana, videosorveglianza, controllo del vicinato, pari opportunità): "Per me è un’esperienza del tutto nuova e l’impegno sarà massimo. Metterò a frutto le mie conoscenze, per il resto ricorrerò allo studio e al confronto, con l’umiltà di conoscere settori e gestioni del tutto nuove". Anche Maria Linda Rossi (residente a Casette) sa che di ‘grane’ ne avrà da affrontare con la delega al contenzioso ma anche con il centro storico e lo sviluppo economico, così come con il turismo: "Metterò a disposizione competenze e tempo per riportare vita in centro e nelle frazioni oltre che nel commercio. I contenziosi sono materia della mia professione per cui vedremo il da farsi". Fabio Vitali (risiede al capoluogo), è consapevole di avere deleghe impegnative "ma i bandi comunitari e simili sono la mia materia; mi muovo abbastanza bene nel settore dell’ambiente dove dovrò pensare al servizio di igiene urbana (l’appalto con la Impregico scade nel 2026, ndr); per l’urbanistica le basi le ho e mi confronterò con la squadra". "Noi ‘boomer’ – celia Giovanni Martinelli (ha le politiche sociali e la cultura, settore a lui ben più congeniale) – abbiamo il dovere di formare la nuova classe dirigente. Non ci dovranno essere compartimenti stagni, siamo tutti ministri senza portafoglio, quindi occorrerà una grande capacità di raccordo per trovare le risorse. Questa è una giunta che ha voglia di rilanciare e ridare entusiasmo a una città che è morta".

m.c.