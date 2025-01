Giunta nel mirino di Pasquali e Stacchietti

Hanno qualcosa da ridire i consiglieri di minoranza, Daniele Stacchietti e Annalinda Pasquali (Pd) sul bilancio di fine anno tracciato dal sindaco, Massimiliano Ciarpella. Innanzitutto, Stacchietti rivendica la paternità dei progetti del Pnrr per oltre 20milioni " che ora sono stati definiti dal sindaco Ciarpella come priorità assoluta per la sua amministrazione anche per il 2025 ma che sono stati immaginati, candidati a bando e finanziati con la precedente amministrazione. Ciarpella ha semplicemente controllato l’avanzamento dei lavori". Lo fa perché "deluso nel constatare che il sindaco non ha citato il nostro gruppo, ma ha menzionato Fi e Laboratorio Civico per le proposte sulla Bandiera Lilla e sul piano antenne". Nessuna intenzione di innescare una sterile polemica da parte di Stacchietti che tuttavia rimarca che "aver vinto le elezioni non impedisce di riconoscere che oggi si sta realizzando un lavoro studiato e finanziato da altri".

Si concentra sul turismo, invece, la consigliera Pasquali, ritenendo che "non basta incrementare le risorse per gli eventi, per l’attrattiva mordi e fuggi come fatto finora, promuovendo l’idea di un turismo consumistico che soddisfa solo i commercianti che operano nei dintorni dell’evento. Occorrono proposte a medio e lungo termine con la realizzazione di infrastrutture e servizi dei quali non si è parlato. Certo, di anno in anno, occorrerà migliorare e qualificare l’offerta e siamo disponibili a collaborare purché si parli di progettualità e non solo di divertimento".

Un’altra osservazione è su via Marinai d’Italia "sicuramente mal realizzata – ammette il Pd - ma progettisti e tecnici che ne hanno seguito i lavori sono gli stessi cui si riaffiderà la sistemazione che anche noi speriamo sia definitiva con soluzioni e materiali duraturi". E poi c’è la crisi della calzatura: "Nulla hanno fatto per interloquire con Regione e governo su un problema su cui noi abbiamo posto l’attenzione per due volte in consiglio, dapprima negato da sindaco e maggioranza, poi ammesso con una virata delle loro opinioni, ma finora non si hanno notizie sull’impegno di sindaco e giunta".