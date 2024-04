Giunta, ok al bilancio: : "Ora parlano i numeri. Parametri favorevoli"

Il bilancio del Comune è in ottima salute. Lo annuncia la giunta che lunedì scorso ha approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2023, mettendo in evidenza anche i dati numerici della relazione illustrativa con un totale di 261.458 euro, cifra suddivisa in varie voci: somme accantonate 148.814 euro; Fondi vincolati 42.905 euro; Fondi per finanziamento spese in conto capitale 31.636 e Fondi non vincolati 38.101 euro. "Facendo parlare i numeri – spiega la Giunta - non si evince alcuna criticità, con tutti i parametri indicati dalla legge che sono favorevoli all’Ente. Il rendiconto di gestione, sarà poi oggetto di approvazione nella prossima seduta di Consiglio, in cui sarà fornita una dettagliata risposta all’interrogazione presentata dalla minoranza lo scorso 14 marzo, sulla ben nota vicenda della delibera della Corte dei Conti che, ci teniamo a ribadire, si riferiva alla gestione 2020-21, e quindi effetto delle conduzioni precedenti". Questo il primo commento dell’Amministrazione che poi si addentra nei dettagli.

"Al fine di essere esaustivi e trasparenti nella opportuna sede consiliare – continua la Giunta - in questi giorni come da inizio anno, sia l’Amministrazione che gli uffici, stanno lavorando alacremente per predisporre tutta la documentazione necessaria al fine di fugare ogni dubbio, lasciando traccia formale dei dati estratti, delle relative risultanze e delle conseguenti valutazioni tecniche. Si auspica che quello futuro possa essere un Consiglio comunale costruttivo ed obiettivo dove tutti, non solo l’Amministrazione comunale ma anche la minoranza, dovranno arrivare tecnicamente preparati, affinché si possa realmente comprendere lo stato di salute del bilancio comunale. Una volta date le dovute risposte, poi, vorremmo continuare a concentrarci sui lavori in corso e cioè tornare, quanto prima e con quanta più energia possibile, ad occuparci di sociale, scuole, opere pubbliche e manutenzioni del patrimonio comunale così come di ogni ulteriore aspetto che realmente sia di interesse della nostra comunità ed utile a favorirne lo sviluppo".

a.c.