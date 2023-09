Giunta Vesprini, promossi e bocciati a Porto San Giorgio: valutazione su primo anno

Promossa per ciò che riguarda la cura e la realizzazione dell’effimero, sufficienza risicata per tutto il resto. Questa è la valutazione che ci sembra più adeguata nei confronti dell’amministrazione comunale dopo il suo primo anno alla guida della città. Certo è che se il benessere di una comunità dipendesse dal numero delle iniziative di carattere ricreativo, Porto San Giorgio occuperebbe i primi posti. Del resto la nuova maggioranza è coerente con il suo programma elettorale in cui ha assunto l’impegno di: “Creare una città che non si spegne mai, mantenendola accogliente e curata tutto l’anno al fine di restare sempre attraente”. A volte non c’è coerenza negli eventi perché ottenuti assemblando ciò che capita e di cui, comunque, bisogna dare atto e riconoscere i meriti agli assessori alla cultura, Carlotta Lanciotti, e al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, che stanno sempre sul pezzo. Adesso ad esempio, che si è esaurito il lungo elenco delle manifestazioni dell’estate si dà il via a quelle autunnali, tra le quali la festa di Halloween e la fiera di autunno, per poi passare al Natale, alla festa di primavera, alla Pasqua, alla ricorrenza del patrono fino a ributtarsi nel mare magnum del cartellone estivo riprendendo il giro daccapo. Senza soluzione di continuità. E le altre opere, specie le più importanti con cui ha conquistato il consenso elettorale che fine hanno fatto? Sembrano dormire sonni profondi. Soprattutto quelle di natura urbanistica che sono di stretta competenza del sindaco Vesprini: che ne è della rivisitazione del Piano Regolatore Generale? E dei progetti attuativi legati al piano del porto? Del progetto di rigenerazione urbana, della delocalizzazione dell’ecocentro e della riqualificazione degli ecomostri? Quali la ex lavanderia industriale Cossiri, la ex fornace Branella l’ex Silos, l’ex salara. Il sonno profondo riguarda pure altri temi programmatici tra i quali la partecipazione democratica, a cui l’amministrazione dice di tenere moltissimo, da realizzare attraverso il bilancio partecipativo, l’istituzione dei comitati di quartiere la realizzazione dei Consigli comunali itineranti, il ripristino del progetto del consiglio comunale dei ragazzi.

Silvio Sebastiani