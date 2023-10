Il giuramento dei medici: ecco i 29 nuovi dottori. “Ma basta tagli alla sanità”

Fermo, 16 ottobre 2023 – È festa per tutti, quando 29 giovani medici giurano con le parole di Ippocrate. È festa per i nuovi medici e le loro famiglie, per il territorio fermano che di loro ha profondamente bisogno. Una bella iniezione di fiducia è quella che è arrivata ieri, in occasione della giornata del medico e dell’odontoiatra, celebrata nel salotto buono della città di Fermo, il teatro dell’Aquila, un giorno utile anche a tributare il giusto riconoscimento a medici e odontoiatri iscritti all’ordine da 25 e 50 anni.

Ad organizzare l’evento per l’ordine del medici l’odontoiatra Costantino Strappa, la presidente Anna Maria Calcagni non ha perso l’occasione di richiamare tutti ad una maggiore responsabilità nei confronti del servizio sanitario e dei medici che oggi vivono davvero in prima linea, spesso in mezzo alle tensioni, vittime di aggressione, pagati meno di colleghi assunti tramite cooperative, per coprire i turni nei reparti sottodimensionati come il pronto soccorso e la pediatria: "Il disinvestimento soprattutto nel pubblico è stato massiccio, in 10 anni sono stati chiusi il 15 per cento degli ospedali, diminuiti i posti letto, diminuita l’assistenza specialistica territoriale, diminuiti i consultori e molti sono gli sprechi e le inefficienze. L’emorragia del servizio sanitario pubblico non è stata solo strutturale, ma è stata caratterizzata da una notevole diminuzione del personale medico, circa il 6,5 per cento, negli ultimi 10 anni".

La difficoltà a sostituire i medici del territorio e la fuga dai Pronto soccorso ospedalieri portano ad una precarietà dell’assistenza ed è necessario pertanto stimolare un alto livello di collaborazione e condivisione politiche, professionali e di opinione pubblica, aggiunge la presidente Calcagni: "Il ricorso ai "medici a gettone" porta ad una notevole discrepanza fra le retribuzioni del personale strutturato e i "gettonisti" e stanno spostando il lavoro dei sanitari ad una privatizzazione con il rischio di perdita di garanzie e di controllo. Preoccupa la fuga dei medici ospedalieri che lasciano il lavoro anche senza avere maturato il diritto alla pensione e le Marche vantano il triste primato di essere la terza regione in Italia a mostrare questo fenomeno. La categoria si sente sfruttata, mal pagata, poco considerata. La situazione è diventata insostenibile per carenza di personale, scarsa possibilità di carriera, turni di lavoro massacranti e le aggressioni nei confronti dei sanitari in continua crescita e, se a tutto questo, si aggiunge l’impegno lavorativo dovuto alla pandemia, non meraviglia lo stato di burn-out diffuso". I dati dell’ordine dicono che nel fermano, il 30 per cento dei medici di famiglia e dei pediatri ha lasciato il lavoro nel giro di due anni ed il territorio, specie quello interno e montano, è rimasto scoperto ".