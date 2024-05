Giuseppe Lenoci morto durante il tirocinio: nuove indagini sulla ditta

Fermo, 30 maggio 2024 – Si indaghi sul perché Giuseppe Lenoci, il 16enne di Monte Urano morto durante un tirocinio scuola lavoro si trovasse quel giorno così lontano da casa senza un tutor e di chi siano le responsabilità dell’accaduto. Lo ha disposto il gip di Ancona, che ha respinto la richiesta di archiviazione del pm ed ha accolto l’opposizione fatta dai familiari affinché si continui ad indagare per omicidio colposo sul titolare della ditta di termoidraulica fermana dove Giuseppe stava effettuando lo stage. Soddisfatta la zia del ragazzo, Angella Lenoci, che si è sempre battuta e continua a battersi perché venga fatta chiarezza sulla tragica vicenda: "Il gip ha accolto appieno la nostra opposizione riguardo l’archiviazione, condividendo le nostre argomentazioni. Gli atti sono stati rimandati al pm che dovrà indagare ulteriormente sulle basi fornite dal gip e sulle tante domande, tra cui anche le nostre, alle quali bisogna dare ancora una risposta. Chiaramente il titolare della ditta di termoidraulica dove Giuseppe stava effettuando il tirocinio, resta indagato per omicidio colposo".

Dunque ci sarà un supplemento di indagine di sei mesi. La vicenda giudiziaria sulla tragedia che ha colpito la famiglia Lenoci, non si chiude quindi con il patteggiamento dell’autista del furgone su cui viaggiava Giuseppe al momento dell’incidente mortale, verificatosi quel maledetto 14 febbraio del 2022 a Serra de’ Conti di Ancona.

Il 38enne di Santa Vittoria in Matenano, conducente del mezzo e dipendente della ditta, imputato per il reato di omicidio stradale, aveva patteggiato una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale. Se sul fronte della dinamica dell’incidente tutto sembra ormai chiaro ed è stato stabilito che il conducente del furgone su cui viaggiava Giuseppe procedeva a velocità elevata e questo ha agevolato la perdita del controllo del mezzo che poi è andato a schiantarsi contro un albero, non lasciando scampo al 16enne che si trovava sul lato passeggero, sono ancora tutti da chiarire i motivi del perché lo studente fosse stato inviato per lo stage così lontano e senza un tutor. "Ad ottobre – prosegue la zia del ragazzo – non ci siamo opposti al patteggiamento del conducente del furgone perché non cerchiamo vendetta, ma vogliamo venga fatta chiarezza sugli altri aspetti che riteniamo di vitale importanza. Mio nipote non è salito a bordo di un veicolo dell’azienda con un operaio della ditta solo per andare a fare un giro. Qualcuno ha detto a mio nipote di salire insieme al conducente nel mezzo e questo qualcuno ha un nome e cognome". C’è ancora molto da capire e sarà importante anche in prospettiva futura perché, se errori ci sono stati, non si ripetano mai più.