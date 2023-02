Giuseppe Mazzini, "il primo dei moderni" Incontro con l’attualità del suo pensiero

L’8 febbraio, in occasione del 150esimo anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, nella nostra scuola si è tenuto un incontro con il professor Michele Finelli, presidente dell’Ami (Associazione Mazziniana Italiana), per discutere del ruolo significativo che ha avuto questo patriota per la storia della nostra Italia. Politico, filosofo e giornalista genovese, nonché fondatore della ‘Giovine Italia’ e della ‘Giovine Europa’, Giuseppe Mazzini fu un esponente di punta del patriottismo risorgimentale, incarnando il bisogno di libertà e giustizia del suo tempo. Le sue idee e la sua azione politica contribuirono alla formazione dello Stato unitario italiano. Mazzini voleva che l’Italia fosse unita, repubblicana e indipendente e alla base doveva esserci l’istruzione per tutti. Il diritto all’istruzione oggi è presente nella nostra Costituzione agli articoli 3, 33 e 34 e nell’obiettivo 4 dell’Agenda 2030; ma Mazzini stesso già affermava la necessità di un’istruzione gratuita e aperta a tutti poiché essa ‘come la ricchezza può essere sorgente di bene e di male a seconda delle intenzioni colle quali s’adopra: consacrata al progresso di tutti, è mezzo di incivilimento e di libertà; rivolta all’utile proprio diventa mezzo di tirannide e di corruttela’ (tratto da ‘Dei doveri dell’uomo’). Nell’aula magna il discorso non si è esaurito sull’importanza storica dell’uomo politico: il professor Finelli, sollecitato anche dalle tante domande degli alunni, ha sottolineato la modernità del suo pensiero, precursore della costruzione dell’identità europea e dei concetti di democrazia in nome dell’affermazione dei diritti. Classe III B