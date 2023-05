Giuseppe morto durante lo stage Denuncia contro la scuola e la ditta

Nuovo filone d’indagine sul tragico caso di Giuseppe Lenoci, il 16enne di Monte Urano morto il 14 febbraio del 2022 in un incidente stradale a Serra de’ Conti, in provincia di Ancona, mentre stava effettuando lo stage previsto dall’alternanza scuola lavoro. La famiglia del ragazzo ha infatti presentato una denuncia al Procuratore capo dorico contro il titolare della ditta di termoidraulica fermana dove il ragazzo stava effettuando lo stage e contro i due tutor che avrebbero dovuto assistere il 16enne nel suo percorso. Si tratta del tutor interno all’istituto scolastico di Fermo che Lenoci frequentava e di quello esterno della ditta. La famiglia ha anche chiesto che vengano date risposte sulle procedure attuate durante l’alternanza scuola lavoro e se il protocollo dello stage prevedesse che il ragazzo potesse essere inviato lontano dalla sede della ditta. Il primo filone d’indagine si è concluso con la richiesta di rinvio a giudizio dell’autista del furgone che trasportava il 16enne. L’uomo sarà chiamato a rispondere di omicidio stradale. I genitori e la zia del ragazzo, però, hanno sempre chiesto ulteriori approfondimenti dell’inchiesta riguardo alle procedure del tirocinio. "L’azienda – spiega Angela Lenoci, la zia di Giuseppe - avrebbe dovuto vigilare con maggiore accuratezza sullo stage sull’impiego del ragazzo e sul suo percorso formativo. Stesso discorso vale per la scuola che avrebbe dovuto assicurare il tirocinio nella massima sicurezza". Per questo motivo i familiari del ragazzo hanno deciso di presentare una denuncia attraverso il loro legale, l’avvocato Felice Petruzzella.

"Abbiamo depositato questa denuncia - sottolinea l’avvocato Petruzzella – perché vogliamo che ci sia un filone anche sul versante scuola lavoro. E’ chiaro che ci vorrà tempo e abbiamo davanti almeno altri sei mesi di indagini. Vogliamo che si faccia chiarezza su eventuali responsabilità del datore di lavoro, del tutor del ragazzo e della scuola". Sul fronte della dinamica dell’incidente stradale tutto sembra essere piuttosto chiaro: secondo il pm il conducente viaggiava a velocità elevata e questo avrebbe agevolato la perdita del controllo del furgone che poi è andato a schiantarsi contro un albero, non lasciando scampo al 16enne che si trovava sul lato passeggero. Sull’altro fronte, invece, c’è ancora molto da capire e sarà importante anche in prospettiva futura perché, se errori ci sono stati, non si ripetano mai più.

Fabio Castori