Giuseppe Tappatà morto, addio all’ex primario

Montegranaro (Fermo), 9 giugno 2023 – La scomparsa, improvvisa, di Giuseppe Tappatà, 73 anni, colto da un malore fatale nel tardo pomeriggio di mercoledì mentre era a casa, ha lasciato tutti increduli e ammutoliti dal dolore. Il figlio Gabriele l’ha trovato seduto sul divano, con il cruciverba in mano, lì per lì, ha pensato stesse dormendo, poi la tristissima constatazione che era deceduto. Chi ha conosciuto Tappatà per la sua professione medica, chi per l’impegno politico profuso per la sua città, chi ha avuto la fortuna di incrociarlo sulla propria strada, non può che custodire un caro ricordo di questo galantuomo, pacato, amichevole, con uno spiccato senso del dovere, affidabile, innamorato perso dei tre nipoti che gli strappavano sonore risate, dei figli Sara e Gabriele e delle loro famiglie. Tappatà era stato primario del reparto di Anestesia all’ospedale di Macerata fino al 2020, ottenendo unanime riconoscenza e apprezzamento per il lavoro svolto ma, allo scoppiare dell’emergenza Covid non aveva esitato ad indossare di nuovo il camice e tornare in corsia, spinto da quello spirito di servizio che lo ha sempre animato.

Un impegno che gli è valso il titolo di Cavaliere, "titolo che avrebbe comunque meritato perché stato un grande uomo" il commento degli amici più cari. Nella sua amata città, per tutti era semplicemente Peppe, era impegnato in politica ma ha sempre rifuggito incarichi assessorili che potevano distoglierlo dal suo impegno in ospedale, ma è stato un capogruppo consiliare esemplare per chiarezza, rispetto e capacità di mediazione.

"L’ho conosciuto come capogruppo, e, pur nella diversità di vedute, ho sempre apprezzato il suo equilibrio e rispetto delle idee di tutti" ricorda il sindaco Endrio Ubaldi nel formulare le condoglianze dell’amministrazione alla famiglia. "Ho dato la disponibilità e sono pronto a dare una mano, lo ritengo del tutto normale. Gli anestesisti - rianimatori non si tirano mai indietro", aveva detto nell’ottobre del 2020 quando, dopo essere andato in pensione da alcuni mesi, tornò in corsia in uno dei momenti più difficili segnati dalla pandemia. Parole che fotografano l’uomo e il professionista, una persona di grande disponibilità e un medico di straordinaria competenza, stimato e ben voluto da tutti, che non amava stare troppo sotto i riflettori. Oggi, alle 10, i funerali, nella chiesa di Santa Maria.