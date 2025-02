"Giusta intitolazione alle sorelle Radaecchi"

"È apprezzabile l’iniziativa di intitolare la rotatoria che congiunge via della Repubblica con Via Martiri di Cefalonia alle sorelle Radaecchi e a tutte le vittime delle foibe". Il circolo cittadino del Pd commenta in maniera positiva l’iniziativa realizzata domenica dall’amministrazione in memoria delle vittime delle foibe. Secondo il PD è stato appropriato scegliere quella rotatoria e quella congiunzione di strade perché ricordano il contesto storico delle tragiche vicende legate ai martiri di Cefalonia e alle vittime delle foibe, e celebrano la Repubblica con la sua Costituzione: "I Martiri di Cefalonia – spiega il PD - furono le prime vittime italiane di una rappresaglia nazista dopo l’8 settembre del 1943 e il fascismo ha avuto un ruolo determinante nel creare un clima di odio smisurato verso gli italiani. Questo si è concretizzato negli omicidi di civili inermi, trucidati dai partigiani di Tito per il solo fatto di essere nostri connazionali". In trecentomila fuggirono da quelle terre abbandonando le proprie case e – conclude il PD - non si rende loro giustizia se non chiamando in causa tutti i corresponsabili di una simile tragedia. In un’ottica di pacificazione totale auspicata più volte dal Presidente della Repubblica, riteniamo sarebbe opportuno intitolare uno spazio pubblico anche a quelle vittime dei territori verso cui il regime fascista si comportò da Stato aggressore".