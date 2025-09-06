Gli abusi in hotel poi la denuncia. Arrestato il direttore di un albergo

Approfittando del suo ruolo di direttore, aveva posto in essere una serie di abusi sessuali su tre giovani dipendenti. Per questo motivo i poliziotti della squadra mobile di Fermo hanno tratto in arresto un 62enne fermano, alla guida di un noto albergo situato nel centro di Porto San Giorgio. L’attività investigativa ha preso il via nei primi giorni di agosto quando una cameriera 29enne, di origine marocchine e impiegata presso la struttura ricettiva, si è rivolta alla questura di Fermo per denunciare una serie di abusi sessuali subiti da parte del direttore dell’albergo in cui lavorava.

Secondo quanto raccontato dalla giovane, il suo principale, con diversi pretesti legati alle mansioni lavorative, l’aveva palpeggiata più volte nelle parti intime e l’aveva baciata contro la sua volontà, inviandole anche numerosi messaggi e video a sfondo erotico sul suo cellulare. Spesso il 62enne, col pretesto di rilevare delle mancanze professionali, approfittava della dipendente allorquando i due si trovavano soli e sottolineando ogni volta la sua condizione di subordinazione lavorativa. Gli episodi, iniziati nel mese di maggio e proseguiti fino ad agosto con frequenza quasi quotidiana, hanno indotto la vittima a rassegnare le dimissioni pur di sottrarsi alle continue molestie. A seguito della denuncia, gli uomini della squadra mobile hanno ricostruito una serie di episodi messi in atto anche in danno di altre due lavoratrici, una giovane sudafricana e un’ucraina. Anche in questo caso il periodo finito nel mirino è quello compreso tra maggio e agosto 2025. A confermare le accuse anche una serie di testimonianze di persone che avevano assistito ad alcune avance nei confronti delle giovani lavoratrici e la certosina analisi dei telefonini delle vittime, dove sono stati rinvenuti i messaggi e video inviati dal loro direttore. A quel punto gli investigatori, lavorando sotto copertura, hanno deciso di incastrare definitivamente il 62enne piazzando nel suo ufficio, dove spesso le cameriere venivano chiamate a rapporto, delle microcamere.

Lo stratagemma ha funzionato perfettamente e i poliziotti sono risusciti a registrare immagini inequivocabili e colloqui di un certo tenore, ottenendo così quelle prove certe delle molestie sessuali che hanno completato il castello accusatorio. Raccolto un quadro indiziario rilevante, gli uomini della squadra mobile hanno consegnato tutta la documentazione alla Procura della Repubblica di Fermo, che ha ritenuto doveroso avanzare la richiesta di una misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti del 62enne fermano.

Il giudice per le indagini preliminari, condividendo appieno le risultanze investigative e il quadro indiziario raccolto dal magistrato inquirente, ha così deciso di emettere il provvedimento degli arresti domiciliari, riscontrando le ipotesi delittuose della violenza sessuale reiterata e degli atti persecutori in danno delle vittime.