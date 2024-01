Gli allievi del ‘Medi’ portano sul palco lo spettacolo ’Troades’

Gli allievi dell’istituto superiore ‘Medi’ di Montegiorgio, scuola che svolge le sue funzioni sotto l’egida dell’istituto superiore Carlo Urbani di Posto Sant’Elpidio, venerdì 19 gennaio alle 21,15 al Teatro Domenico Alaleona porteranno in scena ‘Troades’. Lo spettacolo ispirato all’opera senza tempo di Euripide, è stato riadattato per gli allievi della scuola dal regista Francesco Faccioli, e rappresenta l’occasione di ammirare una rappresentazione elaborata dai ragazzi per i loro colleghi, ma anche per gli appassionati di teatro. Ancora una volta l’Amministrazione di Montegiorgio mostra il suo impegno nella promozione della cultura attraverso la condivisione e la passione, offrendo ai ragazzi l’opportunità di esibirsi in uno scrigno magico e ricco di fascino come il Teatro Alaleona un appuntamento coinvolgente e ricco di riflessioni. Lo spettacolo è aperta al pubblico e sicuramente richiamerà tanti ospiti.