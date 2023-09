Gli Allievi della Tam secondi ai nazionali

La spedizione della Tam Porto San Giorgio – Osimo – Corridonia è tornata da Roma con un entusiasmante secondo posto conquistato alle Finali nazionali Allievi. Roma, Napoli, Lucca, Potenza, Barletta, Piombino… tante davvero erano le squadre in pista, ma a contendersi la vittoria, allo stadio dell’Acquacetosa, alla fine sono state Siracusa e la Tam, con il primo posto che è sfuggito ai ragazzi di Robertais Del Moro per soli tre punti e all’ultima gara.

È comunque palpabile la soddisfazione della società per un risultato che ha messo in luce la compattezza della squadra, unitamente alle prestazioni individuali, a partire da Matteo Ghergo, primo al traguardo nei 400 m ostacoli, in 57’’85, e terzo nei 100 m (11’’77).

Filippo Angelini si è confermato elemento di punta del gruppo, secondo nel salto in lungo con un balzo di 6,52 m che, anche se ventoso, rappresenta la sua nuova miglior misura e terzo nei 110 metri ostacoli con il crono 15’’68. È stato inoltre uno dei trascinatori della staffetta 4x100 m, insieme ai compagni Alberto Lanciotti, Michele Smiriglia e Matteo Tassetti (45’’13). Riccardo Fedozzi ha saputo cogliere il secondo posto nel salto con l’asta, salendo a 3,75 m e migliorando il suo personal best, e il quarto nel lancio del disco.

Anche Riccardo Girotti ha lottato per la vittoria negli 800 m, chiudendo al secondo posto in 2’03’’53. Matteo Picchio, specialista della marcia 5 km, grazie al crono di 27’29’’03 è arrivato terzo, come Michele Smiriglia, protagonista nella gara del salto in alto con 1,84 m. E ancora, a completare il quadro, Matteo Tassetti, 12,26 m nel salto triplo, Diego Lopez Solis e Giovanni Beccacece, tutti bravissimi.