Gli alunni della classe quinta B sulle pagine del magazine ‘Dante’

Grande successo e soddisfazione per gli alunni della classe quinta B del Liceo delle Scienze Umane ‘A. Caro’ di Fermo che, insieme all’insegnante Aurelia Cannarsa, sono comparsi sulle pagine del magazine nazionale ‘Dante’ per essere stati protagonisti del progetto ‘Lei e lui in Dante’. "Il progetto letterario e sociale avviato nella primavera scorsa presso il liceo classico cittadino- ha fatto sapere il professor Massimo Temperini ex docente nel suddetto liceo nonché presidente del comitato promotore ‘Dante Alighieri’- è giunto a conclusione e sarà consultabile nel formato online sul sito della Dante Global. Tra le 30 scuole italiane partecipanti, oltre alle 7 estere, gli allievi della professoressa Cannarsa che, coadiuvata dall’autrice del progetto Giuliana Poli e dalla collega Lucilla Cervigni, ha coinvolto anche l’attuale classe IV B nel rispondere a dieci quesiti, con osservazioni significative del mondo attuale dei giovani. Già avviato, per l’anno in corso, il programma ‘Noi con Dante, Dante con noi’ con il quale si tenterà di realizzare creativi percorsi letterari-espressivi".

g.c.