Gli alunni della Nardi al top

Ancora una volta le alunne e gli alunni della scuola media ’Sigismondo Nardi’ di Porto San Giorgio si mettono in evidenza meritando l’applauso per le loro imprese e, allo stesso tempo, facendo onore non soltanto alla loro scuola ma anche a tutta la cittadina

di Porto San Giorgio.

Grande e legittima soddisfazione nell’istituto sangiorgese per la classificazione delle ragazze alla fase nazionale dei campionati studenteschi ’Corsa campestre’.

Le cadette protagoniste

sono: Jennifer Forgià, Miruna Ghita, Rebecca Cicchinè; Giorgia Anselmo, preparate dai docenti di educazione motoria Luciano Soldo e Cristiano Cudini.

Hanno conquistato il podio, dopo otto anni dall’ultima partecipazione classificandosi alla fase nazionale. Grande soddisfazione anche per la categoria cadetti che hanno ottenuto il terzo posto: Andrea Ruzzetta, Carlo Crosta, Michele Concetti, Matteo Properzi. Congratulazione alle ragazze, ai ragazzi unitamente ai loro insegnanti.