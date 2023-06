Gli alunni della Regina Margherita in Comune

Curiosi, attenti ed entusiasti. Queste le sensazioni dei piccoli alunni della scuola Regina Margherita di Monte Urano che, nei giorni scorsi, hanno visitato il Municipio cittadino accompagnati dai docenti. Un’idea e un progetto di educazione civica che ha come obiettivo quello di render equesti piccoli cittadini sempre più consapevoli dei propri diritti e vicini alle realtà istituzionali del proprio comune. I piccoli alunni, grazie alla sensibilità delle loro insegnanti, si sono recati in visita al palazzo comunale per conoscere la sindaca Moira Canigola e le funzione dei pubblici uffici. Hanno scoperto tutti i vari aspetti del Comune di Monte Urano e proprio nella sala consiliare c’è stato l’incontro con il primo cittadino che li ha accolti indossando la fascia tricolore. Altro passaggio significativo è stato quello del passaggio presso l’ufficio anagrafe dove i bambini hanno mostrato il loro stupore nel vedere i propri nomi presenti. Proprio questo tipo di percorsi e di iniziative ha il compito di rendere consapevoli del proprio ruolo nella comunità, confrontandosi con gli altri, capirne i propri bisogni e gestire i rapporti attraverso le regole condivise, il dialogo, riconoscendo i diritti e dei doveri.

Roberto Cruciani