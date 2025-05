Gli alunni della scuola primaria Ceci in caserma

Continuano anche quest’anno gli incontri inseriti nella campagna condotta dai carabinieri, in sinergia con il ministero, volta a diffondere la cultura della legalità, tra i banchi di scuola e non solo. La Compagnia di Montegiorgio ha ospitato gli studenti delle classi prima, seconda e terza della locale scuola primaria Ceci che hanno anche partecipato al progetto "il Carabiniere, un amico che mi ascolta, un amico che mi aiuta". Ai bambini, pieni di domande e curiosità, i militari dell’Arma hanno raccontato com’è il lavoro e come si vive nella "casa del carabiniere", iniziando dall’alzabandiera con tanto di inno nazionale, che tutti hanno cantato insieme. Il comandante della Compagnia, Massimo Canale, unitamente ai suoi collaboratori, ha fatto vedere agli alunni, accompagnati dai docenti, come si rilevano le impronte digitali, come si risponde via radio, quali sono le loro attrezzature per la protezione individuale, dal casco allo scudo, dal giubbotto antiproiettile ai paracolpi individuali. Gli alunni hanno potuto osservare da vicino le autoradio impegnate nei servizi di pronto intervento, rimanendo particolarmente affascinati dai lampeggianti, dal suono delle sirene, dalle pettorine catarifrangenti e dalle dotazioni dei mezzi. I piccoli visitatori, che hanno lasciato la Caserma più consapevoli del ruolo dell’Arma come presidio di legalità e punto di riferimento per l’ascolto e il dialogo.