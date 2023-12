Gli alunni della scuola primaria hanno fatto visita all’Oasi Felina

Un incontro fatto di sguardi, di comprensione immediata, di tenerezza. Successo nei giorni scorsi per l’iniziativa che si è svolta all’Oasi Felina di contrada San Martino a Fermo e che ha visto gli alunni della scuola primaria di Magliano di Tenna vedere da vicino la struttura ed i loro ospiti a 4 zampe. I piccoli alunni, accompagnati dalle insegnanti e dalle volontarie dell’associazione "Zampe & Code Felici", hanno vissuto una mattinata di cui serberanno per sempre uno splendido ricordo, fatto di amore per gli animali. L’oasi è infatti sempre a disposizione per delle visite, per conoscere questa realtà e per promuovere adozioni consapevoli. Presente l’assessore alle politiche ambientali Alessandro Ciarrocchi che ha ricordato che "l’oasi felina è uno spazio verde realizzato dall’amministrazione comunale di Fermo nel 2020, ampio e dotato di tutti comfort per i piccoli animali ospiti".