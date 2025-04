Gli alunni dell’Isc Betti scoprono la storica sede

E’ stato emozionante per loro indossare caschetto e pettorina, ancora più emozionante essere dentro l’immobile che ha ospitato per anni la scuola media Betti a Largo Mora in zona San Francesco. In questi giorni gli alunni dell’Isc Betti, in particolare delle classi prime, hanno fatto visita all’edificio che è stata la sede storica della loro scuola e che ora è sede di un cantiere. Una visita che rientra in un progetto della scuola intitolato "Il materiale e l’immaginario", promosso dalla dirigente Anna Maria Isidori e dal collegio dei docenti, che, attraverso attività interdisciplinari, coinvolge gli alunni per far comprendere loro come le tracce del passato influenzano il presente e il futuro, promuovendo così la consapevolezza storica, culturale e ambientale.

Le classi prime della scuola secondaria si stanno occupando della ricerca storica sulla scuola del passato, la sede storica della Betti, le fonti, i documenti, l’attività nasce dall’esigenza di rafforzare l’identità e il senso di appartenenza, rendendo il processo di insegnamento-apprendimento più pertinente e motivante. Sempre loro si stanno occupando di studiare e catalogare ricordi e materiali legati all’ex scuola e, in definitiva, alla città. Accompagnati dai loro insegnanti e presenti per l’Ufficio Tecnico del Comune di Fermo Daniele Diletti (responsabile unico del procedimento), Ainelen Bracalente e Lucia Raccichini, gli alunni hanno potuto vedere e conoscere le aule storiche, salire il mitico scalone ed avere un’idea di quanto questa scuola abbia rappresentato per generazioni di studenti e per la città.

Attualmente all’interno dei locali dell’ex scuola media Betti proseguono gli interventi nell’ambito del progetto di restauro e di risanamento conservativo con miglioramento sismico dell’immobile, dopo la chiusura dell’edificio a causa del sisma del 2016. Si tratta di lavori che porteranno alla realizzazione di spazi per turismo scolastico, per coworking giovanile, area ristoro, luogo di aggregazione, sale espositive al piano terra e un ostello (render allegato) al primo piano con 50 posti.

"L’attività, hanno spiegato i docenti, vuole far sì che i ragazzi imparino a condurre ricerche utilizzando diverse fonti (documenti, archivi, testi secondari) e a formulare domande pertinenti, e sviluppare abilità per poi organizzare le informazioni raccolte e presentarle in modo chiaro e coerente, oltre che originale, sia in forma scritta che orale. Ma soprattutto il progetto vuole coinvolgere tutto il territorio attraverso la raccolta di documenti fotografici e ricordi o testimonianze che chiunque abbia frequentato la scuola voglia condividere nella mail dedicata ricercastoricabetti@iscbettifermo.edu.it".