Gli alunni dell’Isc di Montegranaro donano 5mila euro alla Caritas

Gli alunni dell’Isc di Montegranaro, dalla scuola d’infanzia alla secondaria di primo grado, hanno trasformato una passeggiata nel circuito ‘La Croce’ in una occasione per fare beneficenza e sostenere l’attività della Caritas cittadina, riuscendo a raccogliere 5mila euro. Il progetto scolastico si chiama ‘Camminata per la solidarietà’ e quest’anno è stato coordinato dalla professoressa Roberta Silenzi (della secondaria) di concerto e con il supporto di tutto il corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado di Montegranaro. In pratica, dal mese di maggio, le classi di sono avvicendate giorno per giorno, nel fare una passeggiata lungo il percorso che circonda il campo sportivo e i bambini dovevano contare i giri che riuscivano a fare nell’arco di un’ora. La regola del progetto prevedeva, in maniera simbolica, che più camminavano e maggiore sarebbe stata l’offerta (libera) che, tornando a casa, chiedevano a genitori, nonni, zii. I rappresentanti delle circa 50 classi hanno raccolto tutte le offerte: 5mila euro. Soldi che, alla presenza dei rappresentanti dei genitori, sono stati consegnati dalla vicepreside dell’Isc, Gisella Virginio, nelle mani del responsabile della Caritas, Cesare Ciarpella.