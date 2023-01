Gli angeli del soccorso vegliano sul territorio

La notte più lunga dell’anno per dire addio al 2022 e salutare l’arrivo del 2023, nella provincia di Fermo, è trascorsa senza particolari criticità ed emergenze, a fronte dello schieramento compatto di forze dell’ordine e del soccorso sanitario, pronto a garantire sicurezza su tutto il territorio. Tutti a festeggiare, ma c’è anche chi controlla e sorveglia, o addirittura veglia, in caso ce ne fosse bisogno pronto a intervenire. In prima linea le pubbliche assistenze coordinate dal 118 con il servizio di emergenza offerto dal personale medico e sanitario del pronto soccorso del Murri di Fermo, dove la notte è trascorsa in modo relativamente tranquillo. Pochi gli interventi che i volontari delle pubbliche esistenze sono stati chiamati ad effettuare in risposta alle chiamate di soccorso, che si sono concretizzate maggiormente in interventi per malori. Nessuna criticità particolare nella notte tra il 31 dicembre ed il primo gennaio, è emersa anche sul fronte della pubblica sicurezza garantita dalle forze dell’ordine a fronte di numerosi controlli effettuati sia in strada che nelle piazze e nei luoghi di aggregazione. Presenza massiccia delle forze dell’ordine anche in piazza del Popolo a Fermo, dove centinaia di persone hanno condiviso il puro divertimento del capodanno in musica e danza, senza criticità e nel segno della tranquillità. Il tutto sotto l’occhio attento e vigile delle forze dell’ordine degli angeli del soccorso, non solo a Capodanno, ma 365 giorni all’anno

Paola Pieragostini