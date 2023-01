Gli angoli di Montegranaro dedicati a cittadini illustri

Punta sulla valorizzazione e, in qualche caso, nella riscoperta, di cittadini illustri di Montegranaro l’amministrazione del sindaco Endrio Ubaldi che, dopo aver dedicato il 2022 al senatore Giovanni Conti (uno dei padri della Costituzione, cui è stata intitolata la sala consiliare ed effettuata la ristampa in 1500 copie della sua ‘Strenna di Montegranaro), per il 2023 sta lavorando ad altre importanti intitolazioni.

"Entro l’estate avremo un nuovo parco giardino attrezzato con giochi per bambini e inclusivo nel senso che ci saranno divertimenti anche a portata di diversamente abili – annuncia il primo cittadino Ubaldi – che vorremo intitolare a Serafino Mazzarocchi che è stato il primo oro olimpico marchigiano della storia e che, appunto, è di Montegranaro". In vista di questo appuntamento, in Comune sono impegnati nelle ricerche per coinvolgere anche i discendenti del Mazzarocchi. Non solo: per la creazione del parco, composto da un’area verde e un’area sportiva, gli amministratori stanno ragionando sulla possibilità di recuperare e piantumare alcune essenze già presenti in altri punti della città, "lavorando così anche al recupero del patrimonio boschivo", è l’inciso di Ubaldi.

Inoltre, sono in corso ricerche ed approfondimenti, contando sulla collaborazione dell’esperto e studioso di storia locale Daniele Malvestiti, sulla figura di Antonio Zaccagnini al quale è intitolato uno dei viali principali della città.

"Stiamo coinvolgendo i familiari per avere documenti e informazioni utili per la massima conoscenza del nostro concittadino" aggiunge Ubaldi. Infine, il 2023 sarà anche l’anno della intitolazione dell’area degli impianti sportivi al vicecampione del mondo di ciclismo, Michele Gismondi, gregario del grande Fausto Coppi, che è stato anche il testimone di nozze del ciclista montegranarese deceduto dieci anni fa.

Marisa Colibazzi