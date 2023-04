Gli anni della pandemia Targa al cimitero per le vittime del Covid "Una pagina di storia"

di Angelica Malvatani

Dei mesi lunghi, infiniti, tristissimi, del Covid ci porteremo dentro il silenzio, la solitudine, lo strappo tra il primo e il dopo. E poi, il lutto collettivo per tutti quelli che non ce l’hanno fatta e che, davvero, sono morti da soli. Per tutti i fermani che si sono spenti per il Covid 19 da ieri c’è una targa, all’ingresso del cimitero, un’idea di Stefano Castori appoggiata dalla ditta Braccia e dal Comune di Fermo. Poche parole ma preziose: "Volati via, soli ve ne siete andati, generazione di sudore e sacrifici, per sempre intagliati nei nostri cuori". La benedizione da parte di don Salvatore che commenta: "Sono parole che raccontano una pagina di storia che poi è una pagina di vangelo, ricordiamo persone che hanno sofferto nel silenzio, con coraggio ma nella solitudine. La malattia ci ha formati all’amore per la vita e al servizio del prossimo". Per il sindaco Paolo Calcinaro si è trattato di un tempo terribile: "Il cimitero è testimone della lacerazione vissuta dalle persone che non potevano nemmeno stringersi a chi stava morendo o trovare conforto reciproco. I lavoratori del cimitero hanno lavorato senza sosta per garantire dignità a tutti, questa lapide resterà per sempre come un doveroso omaggio e un abbraccio a tutte le famiglie colpire". Proprio sul concetto di solitudine si è soffermato il prefetto Michele Rocchegiani che ha ribadito la necessità, oggi come al tempo del Covid ,di andare oltre l’indifferenza per occuparci di chi sta peggio: "La pandemia sia per tutti occasione di riflessione, un evento di cui dobbiamo fare tesoro perché non ci si abbandoni alla noncuranza degli altri".

Per l’azienda sanitaria è intervenuto Giuseppe Ciarrocchi che in quei mesi era in prima linea come coordinatore del dipartimento di prevenzione: "Il sistema sanitario ha vissuto un’emergenza enorme che nei primi mesi non eravamo in grado di contenere". Alla guida della sanità nel 2020 c’era Licio Livini che parla di una lapide come un bel segnale della città di Fermo, nei confronti di chi ha sofferto di più: "Sono stati giorni terribili, la sera dovevamo contare i morti della giornata sempre con una tristezza profondissima. In quei giorni si esaltavano come eroi gli operatori sanitari, una sensibilità che oggi temo stia svanendo ma i medici, gli infermieri, gli oss, sono ancora e sempre in prima linea". Tanti i consiglieri comunali presenti, gli assessori Giampieri, Torresi, Di Felice, la gente comune, gli occhi lucidi e il pensiero a chi si è spento, nel tempo più brutto del mondo, senza il conforto di un abbraccio e di uno sguardo amico.