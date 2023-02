Gli aperitivi fanno rinascere il mercato coperto

’Aperitivo Circolare’ è la denominazione della festa in programma domenica prossima organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, scegliendo quale luogo di svolgimento il mercato coperto con l’intento di valorizzarlo in attesa della sua riqualificazione che i pubblici amministratori dicono sia una priorità. Gli operatori della struttura sembrano un po’ stanchi di aspettare che le parole si traducano in realtà. Alcuni di loro, nel corso della conferenza stampa tenuta ieri nello stesso mercato coperto per presentare ’Aperitivo Circolare’ hanno detto che sì, la festa va bene, ma occorre rendere la struttura più accogliente anche per piccoli interventi come poter chiudere le porte e rendere l’ambiente un po’ più caldo perché altrimenti come fa uno a restare fino a cena con il freddo che fa. Di questo siamo testimoni diretti. L’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili ha tenuto la conferenza affiancato dalla presidente della Pro Loco, Giorgia Squarcia, dal consigliere di maggioranza, Andrea Rogante, e da ’Oriano the voice’ a cui è stata affidata la direzione artistica della manifestazione.

"Questa iniziativa ha uno storico – ha affermato Marcattili –. Fu promossa la prima volta anni fa da Valerio Vesprini con l’intento di catalizzare l’attenzione al mercato coperto perché è un po’ la storia della nostra città, perché da qui parte lo sviluppo del commercio agroalimentare e siccome nel mondo c’è un cambio di tendenza dato perché non c’è solo la vendita del genere agroalimentare ma qualificazioni verso il food, noi all’interno di questa struttura abbiamo già due che fanno food e beverage. È anche nelle corde di questa amministrazione tentare di fare una riqualificazione futura per ammodernare la struttura, efficientarla e far sì che diventi un punto di riferimento per la città". ’Oriano the voice’ ha spiegato che domenica si potranno gustare prodotti della tradizione locale, dolci e salati, e drink preparati da esperti professionisti del Puerto Banana Beach che allestirà un centrale American Bar. Degustazione di vini della cantina Lumavite di Rapagnano. Musica dance proposta nelle due consolle da Gianluca Jay & Alesssandrino. "Abbiamo voluto organizzare Aperitivo Circolare perché come Pro Loco stiamo molto attenti alle tradizioni e abbiamo voluto farlo per i giovani in un luogo storico della città", la chiosa della presidente Squarcia.

Silvio Sebastiani